Um bode andou a vaguear por várias zonas da cidade de Famalicão, esta quinta-feira de manhã, acabando por causar alguma surpresa junto daqueles que se cruzaram com ele. O episódio terminou na padaria pastelaria Ex-Líbris, onde o animal acabou por ficar até ser recolhido.

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Foi por volta das 10h30 que o bode foi visto à solta, na zona do hospital. Dali, seguiu caminho até parar junto à padaria pastelaria, onde se manteve durante algum tempo, sem se afastar.

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A situação ficou resolvida com a chegada do CROA – Centro de Recolha Animal de Famalicão, cujos técnicos se deslocaram ao local para recolher o bode e garantir a segurança do animal e de quem circulava na zona.

Até ao momento, não são conhecidas as circunstâncias da fuga.