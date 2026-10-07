Foi apresentada, esta terça-feira, no sorteio das provas de futebol feminino da Associação de Futebol de Braga, a bola oficial que será utilizada nas competições da modalidade ao longo da época 26/27.

Com o objetivo de criar uma bola específica para as provas femininas, a AFB idealizou o conceito que foi desenvolvido e produzido pela MKA, empresa famalicense especializada em equipamentos e artigos desportivos.

A nova bola será utilizada nas provas de futebol feminino ao longo da época e representa “o compromisso da Associação de Futebol de Braga em continuar a valorizar, promover e dar visibilidade ao futebol feminino” e que a bola seja “protagonista de muitos jogos, muitos golos e muitas histórias dentro das quatro linhas”, deseja a AF Braga.