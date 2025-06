Famalicão: Boletim Municipal mostra investimento no concelho

O Partido Socialista apresentou, na passada semana, os candidatos Joaquim Diniz (Seide), Alberto Fernandes (Joane), Jorge Barbosa (Gondifelos) e Vítor Almeida (Famalicão e Calendário). Na terça-feira, 3 de junho, uma sessão junto ao Centro de Estudos Camilianos, em Seide, serviu para apresentar Joaquim Diniz, conhecido como “Quim Chapeiro”. Eduardo Oliveira destacou a ligação do candidato à terra e assumiu um compromisso concreto para a freguesia: a ampliação do Centro Social de Seide, criando condições para a valência de lar. «Seide merece o Quim, e o Quim merece ser presidente de Junta», afirmou o presidente da concelhia do PS, Eduardo Oliveira.

Na sexta-feira, 6 de junho, às 21h00, o PS manifestou apoio à candidatura de Alberto Fernandes, conhecido como “Bertinho”, à Junta de Joane. Num evento, que decorreu no auditório da Associação Teatro Construção, em Joane, com a presença de Eduardo Oliveira que apresentou dois projetos estruturantes para a vila: «a criação de um parque de lazer junto ao rio Pele, com equipamentos desportivos e parque infantil, e a instalação de um Espaço Sénior digno, para reforçar a qualidade de vida dos mais idosos», realçou.

No Parque de Lazer de Gondifelos, a 7 de junho, foi apresentado o candidato Jorge Barbosa. Perante a audiência, Eduardo Oliveira assumiu dois grandes compromissos: transformar a antiga Escola P3 num centro multifuncional – com lar, creche, centro de dia e Unidade de Saúde Familiar -, e criar passadiços junto ao rio Este, entre a Ponte da Ribeira e Penices, «valorizando o património natural e o turismo local», anotou.

Ainda no sábado, mas à noite, os militantes e simpatizantes aplaudiram Vítor Almeida como candidato à União de Freguesias de Vila Nova de Famalicão e Calendário. Numa sessão no Parque 1.º de Maio, o homem do associativismo foi recebido com entusiasmo. Eduardo Oliveira revelou que, caso seja eleito presidente da Câmara Municipal de Famalicão, um dos seus primeiros atos será reunir com comerciantes e a ACIF – Associação Comercial e Industrial de Vila Nova de Famalicão para encontrar soluções de estacionamento e para a requalificação do centro urbano. Comprometeu-se, ainda, a reforçar a Polícia Municipal e a requalificar os equipamentos desportivos da cidade, como o Pavilhão Municipal e as piscinas.

«A energia vivida nestes encontros reflete o sentimento de mudança nas freguesias e o projeto do PS para Famalicão impactar cada vez mais cidadãos», reagiu Eduardo Oliveira.

Próximas apresentações: 10 de junho, às 15h00, Parque das Camélias, apresentação de Bernardo Vieira da Costa, candidato a Bairro; às 21 horas, na Quinta de Nine, junto à igreja paroquial, o PS apresenta Rui Oliveira. Sábado, 14 de junho, às 15h00, no Parque de Lazer da Senhora da Guia, Joana Costa divulga propostas para Outiz; ainda no sábado, mas às 21 horas, os socialistas vão à Associação Cultural e Desportiva de Brufe aplaudir Bruno Ribeiro. Depois, no domingo, às 15 horas, no adro da igreja, Sofia Lopes Correia apresenta argumentos para a população de Antas e Abade de Vermoim votar no PS.