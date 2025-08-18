Famalicão: Bombeiro parte a perna no combate ao fogo na Seraical

A noite desta segunda-feira fica marcada por um incêndio de grandes dimensões, nas instalações da Seraical, em Vilarinho das Cambas.

Para além dos danos provocados pela chamas, há a registar pelo menos um ferido. Trata-se de um bombeiro dos B.V.Famalicão que, segundo o Jornal de Notícias, que avança com a informação, terá partido a perna durante o combate às chamas.

De acordo com a mesma fonte, o operacional foi retirado do local pelos colegas e levado para o hospital local.