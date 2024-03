Famalicão: Bombeiros acionados durante a madrugada para carro que ardeu junto à estação de comboios (c/vídeo)

No final do jogo deste sábado, diante do Estrela da Amadora, que terminou sem golos, os adeptos famalicenses manifestaram o seu desagrado pela exibição da equipa. Os assobios foram bem audíveis no final do encontro, um momento que o presidente da SAD lamenta.

Em declarações à CIDADE HOJE, Miguel Ribeiro diz-se «desapontado quando percebo que há pessoas que preferem criticar do que apoiar um clube que está a crescer a olhos vistos no futebol português. Lanço, portanto, o repto aos sócios que sempre nos apoiam: sejam um importante veículo para sensibilizar os restantes que continuam a lançar críticas à equipa. Devemos ser um só, mesmo que, em campo, não estejamos, por vezes, a conseguir os resultados que desejamos e pelos quais trabalhamos».

O dirigente garante que «não é com assobios e insultos que vão contribuir para o crescimento do nosso clube. Não devemos ser impulsionadores de divisões, mas sim criar estímulos para fazermos um Famalicão pujante, unido e com capacidade de continuar a ser elogiado por todos».

Miguel Ribeiro pede que o apoio vindo das bancadas, «que deve prevalecer nos jogos que faltam», seja galvanizador, «por vezes até, tranquilizador para os jovens atletas. Um adepto tem, também, essa missão de ser um escudo para a equipa quando os resultados não acompanham o desejo e o trabalho de todo o plantel». Afinal, aponta, «sintam-se todos parte da equipa e ajudem os nossos jogadores a serem cada vez melhores»

E é de união que o dirigente fala quando sinaliza o trabalho diário para tornar «o clube maior a melhor. Estamos a competir na I Liga pela quinta temporada consecutiva, algo que é um recorde no clube; somos campeões nacionais sub-19, outro feito histórico; temos investido em infraestruturas».

Resultados que, a seu ver, «devem levar-nos pelo caminho do apoio constante, do incentivo, mesmo que as coisas não corram como queremos. Que todos continuemos a mostrar a força do FC Famalicão, com os adeptos sempre ao lado da equipa, aconteça o que acontecer». Miguel Ribeiro pede que o Municipal «seja um estádio onde seja difícil jogar para as equipas visitantes, face à força e paixão que todos os amantes do futebol reconhecem aos nossos adeptos. Criem um ambiente favorável para a nossa equipa e não para os nossos adversários»..

Recorde-se que o Famalicão ocupa o oitavo lugar, com 28 pontos, embora tenha uma partida em atraso, com o Sporting.