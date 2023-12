Famalicão: Bombeiros acionados para colisão na N206

Dois jogadores do Futebol Clube de Famalicão visitaram as crianças e os jovens institucionalizados na Casa de Giestais da Associação Teatro Construção. Mirko Topic e Ivan Zlobin foram os atletas encarregues de levar presentes aos meninos e meninas e uma mensagem natalícia. «Continuem a sonhar. O sonho é o princípio da felicidade», foi a mensagem de Ivan Zlobin aos anfitriões da Casa de Giestais, em Joane.

Zlobin compreende que os jovens tenham os jogadores do FC Famalicão como exemplos, mas depois de ouvir as suas histórias de vida, Zlobin diz que eles é que são um exemplo para ele. «As prendas não são o mais importante, o mais importante é estarmos aqui com eles. É um dia lindo para nós e para eles, só o futebol consegue esta magia», observa o atleta de Famalicão, que já se expressa bem na língua portuguesa. «O F. C Famalicão dá a Famalicão. O meu filho nasceu em Famalicão. Quero dar o máximo por esta cidade para que o meu filho tenha sempre orgulho da terra onde nasceu», reagiu o guarda-redes do FC Famalicão.

O diretor-geral da ATC, Francisco Melo, ficou agradecido com a visita dos atletas, pelos presentes, mas, sobretudo, «pela divulgação do trabalho que a instituição faz com as crianças e jovens em risco, que procuram na nossa casa o conforto e o equilíbrio que precisam face aquilo que tem sido a sua vida».

Desde 1994 que a ATC acolhe crianças e jovens em situação vulnerável, a que junta a outras valências de apoio à infância e aos seniores.

O edifício, com 24 anos, já precisa de obras. O diretor geral refere a necessidade de pinturas, piso e mobiliário novo para dar mais conforto aos utentes. «Estamos a trabalhar no projeto e gostaríamos que em 2024 fosse concretizado este sonho de dar mais conforto físico e emocional a estas crianças e jovens», anseia Francisco Melo.