Famalicão: Bombeiros acionados para fogo em apartamento

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram acionados, cerca das 07h50 desta terça-feira, para um incêndio habitacional em Antas, Famalicão.

De acordo com informações do Comando Sub Regional do Ave, o alerta chegou para a Rua do Sr. da Agonia, que foi cortada ao trânsito automóvel para os trabalhos de socorro.

O foco de incêndio, no interior do edifício habitacional, foi rapidamente dominado.

Não há, até ao momento, informação da existência de feridos.

Cidade Hoje atinge recorde de audiência na noite das Eleições Autárquicas

A emissão especial da Cidade Hoje dedicada às Eleições Autárquicas em Famalicão entrou para a história da comunicação local. Durante quase cinco horas de transmissão em direto, a equipa de jornalistas e repórteres acompanhou todos os momentos decisivos da noite eleitoral, com intervenções em estúdio, ligações às sedes de campanha e atualizações constantes e em primeira mão dos resultados.

O público respondeu em força. Mais de 160 mil visualizações foram registadas no Facebook, segundo dados da plataforma Meta Business, com picos de 3 200 espetadores em simultâneo, o que fez da emissão da Cidade Hoje um dos principais pontos de encontro informativo dos famalicenses.

A estes números somam-se ainda as visualizações no YouTube e no Instagram, onde, na rede social da Meta, chegaram a estar a ver a emissão mais de 400 pessoas em simultâneo. A cobertura foi também acompanhada através da emissão online da rádio e pelas frequências FM 94.0 e 104.6. Devido aos milhares de acessos em simultâneo ao site da Cidade Hoje, a plataforma chegou a ficar temporariamente indisponível, pelo que os resultados foram também divulgados diretamente nas redes sociais, de forma a garantir que todos os seguidores tivessem acesso à informação em tempo real e, na maioria das vezes, antes de estar disponível no site do MAI.

O destaque da semana foi também o debate com todos os candidatos à Câmara Municipal, transmitido na passada quinta-feira, o único que reuniu todos os concorrentes, que registou grandes audiências, somando já mais de 80 mil visualizações só no Facebook.

Esta adesão massiva reforça a confiança e proximidade que o público deposita neste órgão de comunicação social.

A Cidade Hoje agradece a todos os seguidores, ouvintes e internautas que tornaram a cobertura da noite eleitoral histórica. E um agradecimento especial também a todos os que, nesta e noutras noites, fazem o mesmo esforço para informar. Cada um à sua maneira, todos contribuem para uma comunidade mais esclarecida.

Famalicão: Poda de árvores na Alameda Padre Manuel Simões

A partir desta quarta-feira, vão decorrer trabalhos de poda de árvores na Alameda Padre Manuel Simões, junto ao Parque de Sinçães.

Esta intervenção decorre até sexta-feira e devido à natureza do trabalho, prevê-se que a mobilidade do trânsito seja temporariamente afetada.

Famalicão: Os destaques do Famabasket no último fim de semana

A equipa sénior masculina do Famabasket estreou-se a vencer no Campeonato Nacional da 2º divisão, no último domingo, na deslocação a Viana do Castelo, vencendo por 70-47 o CB Viana sub-23.

O triunfo foi conseguido com uma equipa renovada que integrou cinco atletas da formação do clube famalicense, dois que subiram esta época aos seniores e três que ainda são Sub18. O famabasket terminou a primeira parte em desvantagem por 16-13, inverteu o resultado no segundo período ao terminar 20-6, chegando ao intervalo com uma vantagem de 33-22. Nos restantes períodos a equipa famalicense conseguiu manter a vantagem e alcançar a vitória.

Os escalões de formação também entraram em campo. A equipa sub-16 feminina teve jogada dupla, na sexta-feira deslocou-se a Braga, numa partida que terminou com um resultado favorável para a equipa da casa que venceu por 67 – 51. Na tarde de sábado recebeu o GDAS e venceu o jogo de forma confortável por 70-31.

Os sub-16 masculinos jogaram no Pavilhão Municipal de Famalicão frente ao FAC, na tarde de domingo. O Famalicense Atlético Clube levou a melhor e venceu por 115-46.

A equipa sub-18 feminina deslocou-se a Vermoim, no domingo, para defrontar o ATC, alcançando uma vitória por 54-29.

Já a equipa sub-18 masculina viajou até Barcelos, na manhã de domingo, venceu todos os parciais e venceu a partida por 90-47.

Famalicão: No salão paroquial de Calendário ouviu-se cantar o fado

Na passada sexta-feira, mais de três centenas de pessoas ouviram cantar o fado num jantar promovido pela Liga de Amigos do Centro Social de Calendário, no salão paroquial.

Este evento solidário, a favor da requalificação do ATL e do alargamento da creche, envolveu dezenas de funcionárias da instituição na preparação e serventia do jantar.

A animação, que contou também com o apoio da Acafado, teve as vozes de Ana Sofia César, Paula Canossa, Jorge César e Joaquim Macedo. O acompanhamento musical esteve a cargo de Miguel Amaral (guitarra portuguesa), João Araújo e José Cunha (viola de fado) e Filipe Fernandes (baixo acústico). A apresentação foi de Susy Mónica.

Antes do final, realizou-se o sorteio das rifas, com sete prémios oferecidos, e o sorteio de presença de uma guitarra clássica. A noite encerrou com todos os presentes a cantar “Tudo isto é Fado”.

Famalicão: Festival de Teatro Construção prossegue no fim de semana

O XXXVIII Festival Teatro Construção prossegue nos próximos dias, com novos espetáculos a serem exibidos no Centro Cultural de Joane. Na sexta-feira, pode assistir a “BUM! A História Mais Rápida do Universo”, pelo Teatro Quadrilha (Santa Maria da Feira), em sessões para escolas (10h45 e 15h00).

No sábado, às 21h30, o palco é para a Companhia do Chapitô, de Lisboa, com a sua irreverente adaptação de “Rei Lear”. Uma abordagem original, marcada pelo humor e pela criatividade que caracterizam o trabalho da companhia.

No domingo, às 17 horas, o contador de histórias Tiago Sami Pereira, vindo da Guarda, apresenta “Histórias Sem Corantes”, uma sessão divertida e imaginativa, pensada para famílias e público de todas as idades.

O festival prolonga-se até 31 de outubro, terminando com o espetáculo coletivo “Província”, uma celebração especial das artes performativas.

Os bilhetes para o Festival Teatro Construção têm o valor de 6€ para o público em geral e 4€ para sócios e estudantes, sendo a entrada gratuita para crianças até aos 10 anos, quando acompanhadas por um adulto com bilhete.

Mais informações e reservas podem ser feitas através do email cultura@atc.pt ou pelo telefone 252 922 175.

Fotos: Daniel Fernandes

Famalicão: 365 Running Project começa época com vitória

A equipa masculina da 365 Running Project venceu coletivamente o Trail Curto e a equipa feminina foi segunda.

No Trail de Arnoso, individualmente, a equipa conquistou mais 10 pódios no Trail Curto, com destaque para Luís Gonzaga, 2º geral e 1º M35; Marko Santos, 2º M35,; Erick Araújo, 1º MSénior; Pedro Oliveira, 2ºM40; Renato Oliveira, 3º M40; Armando Rodrigues, 3º M55; Ana Freitas, 1ª F50; Sandra Castro, 1ª F35; e Sara Machado, 2ª FSénior.

No Trail Longo, Angélica Rocha foi segunda em F40.

Ana Carneiro, Cristina Oliveira, João Machado e Miguel Silva também contribuíram para os resultados coletivos da 365 Running Project.

 