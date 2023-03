Famalicão: Bombeiros acionados para fuga de gás no centro da cidade

Ana Ramalho, presidente do Leo Clube de Famalicão e assessora para o Centro Norte dos Leos de Portugal, foi eleita, por unanimidade e aclamação, vice-presidente da direção dos Leos de Portugal. É a segunda vez consecutiva que a famalicense faz parte dos órgãos nacionais.

A eleição aconteceu no passado fim de semana, em Fafe, durante a Conferência Nacional dos Leos de Portugal.

André Tasqueiro, atual presidente da direção dos Leos de Portugal, considera a eleição de Ana Ramalho «a confirmação de que os Leos de Vila Nova de Famalicão possuem muita capacidade e potencial, para além de que é o reconhecimento de todo o serviço efetuado ao longo dos anos por todos os membros, reconhecimento esse proveniente dos Leos, mas também dos Lions, com um delegação de apoio que foi a Fafe mostrar o seu orgulho pelo feito e apoio à jovem famalicense».

No próximo mandato, Inês Santos (Figueira da Foz) será a presidente da direção, Ana Ramalho (Famalicão) a vice-presidente, Bruna Frederico (Figueira da Foz) a secretária, Ana Rita Campos (Trofa) a tesoureira e Eliana Lopes (Pombal) a assessora para a comunicação.

Em Vila Nova de Famalicão, o Leo Clube, a estrutura jovem do Lions, deixou a sua marca nos últimos meses com a organização de uma caminhada de apoio à Liga Portuguesa Contra o Cancro – Delegação Norte, com uma recolha de plástico contínua para a Leonor, com um rastreio à Diabetes em colaboração com as farmácias locais e, ainda, com a “Campanha do Edredon”, iniciativas apoiadas e organizadas em conjunto com o Lions e que geram um impacto imensurável junto da comunidade famalicense.