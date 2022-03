Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio em 4.º andar de prédio no centro cidade

O Teatro Narciso Ferreira (TNF) associa-se à Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão. A ligação entre as duas entidades culturais suscitou a criação de uma logomarca que vai ser usada pelos dois espaços. Segundo a Câmara Municipal de Famalicão, a «logomarca da Casa das Artes e do TNF assume-se igualmente simples, minimalista e contemporânea». A apresentação da nova imagem decorre esta sexta-feira, dia 11 de março, pelas 22h00, nas redes sociais do município e da Casa das Artes.

O espaço cultural de Riba d’Ave encerrou em 2001 e volta a abrir portas durante o mês de março. «Com a reabertura deste novo espaço cultural e a sua integração na Equipa Multidisciplinar de Gestão da Casa das Artes, o município de Vila Nova de Famalicão eleva a sua fasquia ao nível da dinâmica cultural, através de uma maior e mais descentralizada programação e de um maior apoio à produção de conteúdos artísticos no território», explicou o presidente da Câmara Municipal, Mário Passos.

O diretor da Casa das Artes de Famalicão, Álvaro Santos, vai assumir a direção artística do Teatro Narciso Ferreira. De acordo com a Câmara Municipal, o teatro «vai apresentar uma programação dentro da mesma linha da Casa das Artes, no respeito pelos seus eixos programáticos, dando ênfase e abrindo um espaço mais abrangente a residências artísticas e projetos participativos e de cocriação com a comunidade».

O Studio Dobra foi responsável por criar o conceito da nova imagem que interliga os dois espaços culturais. Os criadores da logomarca pretendiam desenvolver uma identidade visual «eficaz, de fácil leitura» e que fosse capaz de «manifestar contemporaneidade e novidade».

A distância entre o TNF e a Casa das Artes foi um pormenor tido em conta aquando a constituição da logomarca. «Uma visualização desta distância no mapa permite-nos traçar uma linha, um percurso, que pode variar dependendo dos caminhos e trajetos que tomamos», notaram os criadores.

O manual de identidade da logomarca esclarece que «no logótipo de cada espaço, a ausência de um é a definição do outro» e que «o uso da tipografia em minúsculas na representação gráfica da marca remete-nos para uma aproximação entre Casa/Teatro e utilizador, reforçando a ideia de proximidade e contemporaneidade da marca». A linha presente na logomarca «representa a distância e, simultaneamente, o espaço, o território e a ideia que une os dois espaços», lê-se no manual.