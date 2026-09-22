Na tarde desta terça-feira, os Bombeiros Voluntários de Viatodos foram acionados para um incêndio num anexo habitacional, na rua Joaquim Campos, na freguesia do Louro.

O alerta surgiu por volta das 14h40 e pelo que a Cidade Hoje conseguiu apurar junto da fonte de socorro, as chamas terão começado num fogão que se encontrava no interior do anexo e propagado para o mobiliário e piso em madeira.

A corporação de Viatodos mobilizou dez operacionais, apoiados por três meios terrestres, que combateram as chamas e evitaram que estas se alastrassem à habitação principal.

Não há registo de vítimas.