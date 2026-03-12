Concelho, Última Hora

Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio em apartamento (Calendário)

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão foram acionados, na noite desta quinta feira, para um incêndio num primeiro andar de um apartamento, na Rua Alberto Sampaio, em Calendário, Famalicão.

Desta ocorrência não há informação da existência de feridos, no entanto, quatro animais tiveram que ser resgatados.

A PSP foi acionada para o local.

 

Famalicão: Roméo Beney confiante num bom jogo em Guimarães (c/vídeo)

“Todos os jogadores estão preparados para este jogo. É um dérbi e temos que estar juntos, unidos e concentrados”. É desta forma que Roméo Beney encara a partida de sábado, em Guimarães, com o Vitória.

O extremo acredita que a equipa está preparada para fazer um bom jogo “que será bom para o Famalicão”.

Roméo, regressado de uma longa paragem devido a lesão, fala em “tempos difíceis”, mas agora “estou bem. Todos me ajudaram na recuperação e no regresso à competição”.

O jovem jogador de 21 anos diz, também, que a lesão não lhe permitiu mostrar o seu valor. “Tenho de ganhar a confiança perdida e regressar à forma que tinha na Suíça”. E termina as suas declarações com um agradecimento aos adeptos pelo apoio dado à equipa e sobre o clube não esconde os elogios a toda a estrutura. “O Famalicão é já um grande clube em Portugal”.

Confira as declarações de Roméo Beney no vídeo.

Famalicão: Município disponibiliza 230 mil euros para apoio a IPSS

Foi aprovado esta quinta-feira, em reunião do executivo, um apoio de 230 mil euros destinado a cinco Instituições Particulares de Solidariedade Social de Famalicão, cuja principal finalidade é a conclusão de obras de construção, remodelação e ampliação das respetivas instituições.

Esta verba é destinada à ACIP e ao Centro Social e Cultural S. Pedro de Bairro no valor de 40 mil euros. O Centro Social da Paróquia de Joane, o Centro Social da Paróquia de Landim e a Associação Social de Fradelos recebem 50 mil euros cada.

Famalicão: Homem de 28 anos detido por conduzir sem carta

Um homem de 28 anos foi detido ontem, 11 de março, na cidade de Famalicão por condução ilegal.

A detenção ocorreu no decorrer de uma ação de fiscalização, durante a qual as autoridades verificaram que o cidadão não possuía qualquer documento que o habilitasse a conduzir.

O detido foi notificado para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

CHEGA Famalicão anuncia nova coordenação jovem

A Juventude do CHEGA em Famalicão anunciou uma nova coordenação, com o objetivo de aumentar a participação dos jovens no concelho.

Esta semana, em Braga, realizou-se uma jornada de trabalho que reuniu os principais dirigentes locais e distritais. Raquel Soares foi nomeada coordenadora da Juventude da Comissão Política Concelhia e terá a missão de aproximar o partido dos jovens, com projetos concretos e atuação nas ruas, escolas e associações do concelho.

O CHEGA de Famalicão afirma manter o foco em temas como segurança, apoio às famílias, valorização do trabalho e defesa da identidade portuguesa.

Vereadora Vânia Marçal distinguida com Medalha de Mérito de Proteção e Socorro

A vereadora da Proteção Civil de Vila Nova de Famalicão, Vânia Marçal, recebeu a Medalha de Mérito de Proteção e Socorro, no grau cobre e com distintivo laranja, atribuída pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O despacho publicado em Diário da República a 11 de março, assinado pelo Presidente da ANEPC, José Manuel Moura, sublinha que a distinção reconhece o serviço prestado por Vânia Marçal à frente do Serviço Municipal de Proteção Civil, considerado “uma mais-valia relevante para a segurança das populações e a proteção de pessoas e bens no concelho”.

Ao longo da sua carreira na Câmara Municipal, iniciada em junho de 2008 no Gabinete Técnico Florestal, Vânia Marçal assumiu em 2014 a coordenação do serviço municipal de Proteção Civil, cargo que ocupou até outubro de 2025. Neste período, reforçou a organização e o planeamento do serviço, aumentou a capacidade operacional e consolidou a colaboração com outras entidades do sistema nacional de proteção civil.

O despacho realça também a sua intervenção durante a pandemia da COVID-19, a criação do Campus da Proteção Civil de Bairro e do Heliporto Municipal de Vila Nova de Famalicão, bem como a aposta na formação especializada e na realização de exercícios de simulação de emergência para testar e fortalecer a resposta do município.

Junta de Ribeirão insiste com a E-Redes para resolver falhas na iluminação pública

A Junta de Freguesia de Ribeirão manifestou preocupação com as falhas de energia na iluminação pública na zona de Santa Ana, na vila de Ribeirão, após várias reclamações de moradores.

Segundo a autarquia, desde o início de fevereiro têm sido realizadas diversas diligências junto das entidades responsáveis para resolver o problema. Entre as ações efetuadas estão vários registos de reclamação no Balcão Digital da E-Redes, nos dias 6 e 27 de fevereiro e 9 e 10 de março, bem como contactos telefónicos e comunicações com os serviços técnicos do Município de Vila Nova de Famalicão.

A situação é considerada particularmente preocupante na Rua Escolas de Santa Ana, onde a ausência de iluminação pública deixa a zona muito escura durante a noite, aumentando a sensação de insegurança entre a população.

A Junta de Freguesia esclarece que a gestão e manutenção da rede elétrica e da iluminação pública não são da sua responsabilidade, estando essas competências atribuídas à E-Redes. Ainda assim, garante que continuará a insistir junto das entidades competentes para que o problema seja resolvido com a maior brevidade possível.