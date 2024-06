Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio em café no centro da cidade

A Associação Desperta & Brinca promoveu, no dia 6 de junho, o segundo evento do projeto D&BeuripEU, no âmbito do projeto Erasmus. Participam 50 jovens famalicenses numa caminhada entre Viana do Castelo e Moledo.

O presidente da Junta de Ribeirão, Leonel Rocha, e Filipe Maia, psicólogo e detentor do projeto WalktoBelieve, estiveram presentes.

O evento, organizado em parceria com a LIPAC (Liga de Profilaxia e Ajuda Comunitária), visou proporcionar momentos de reflexão e conexão com a natureza, com o corpo em movimento e o despertar dos sentidos.