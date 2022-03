Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio em ecoponto durante a madrugada

Os alunos e professores do 12º ano do Agrupamento de Escolas D. Sancho I visitaram a ilha de Saaremaa, na Estónia, entre os dias 21 e 25 de março. A viagem desenrolou-se no âmbito do projeto “STEM- Students and teachers experiencing the meaning of STEM”, com o intuito de sensibilizar a comunidade escolar para a problemática da Poluição Luminosa.

O grupo foi recebido pela Escola Kuressaare Nooruse e visitou vários monumentos da Estónia. Os estudantes e docentes desenvolveram também atividades STEM de criação de soluções para diminuir a utilização de luz artificial. As iniciativas permitiram aos estudantes perceberem que Portugal tem o maior índice de Poluição Luminosa da Europa.

Segundo o Agrupamento de Escolas D. Sancho I, o projeto «visou a promoção da interculturalidade, do trabalho colaborativo e do desenvolvimento de competências sociais e de resolução de problemas».