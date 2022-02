F.C.Famalicão fica retido na Madeira com voo cancelado

A equipa do Futebol Clube de Famalicão ficou retida no aeroporto da ilha da Madeira, depois da vitória diante do Marítimo, na tarde deste domingo.

Na origem da situação estão as condições climatéricas que impossibilitam a normal circulação do tráfego aéreo.