Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio em restaurante na freguesia de Antas

O Minho continua a registar salários médios mensais acima dos 1.200 euros, sobretudo nos concelhos com maior dinamismo urbano e forte presença industrial. Vila Nova de Famalicão integra este grupo, apresentando um ganho médio mensal ilíquido de 1.347 euros, um dos valores mais elevados da região.

Os dados mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, referentes ao início de 2026, mostram que o salário médio em Famalicão supera claramente as médias do Ave, do Alto Minho e do Cávado. No contexto regional, apenas Braga, com 1.391 euros, e Viana do Castelo, com 1.341 euros, registam valores semelhantes ou superiores.

Apesar do bom desempenho salarial, o concelho continua a evidenciar diferenças significativas entre os rendimentos de homens e mulheres, figurando, juntamente com Terras de Bouro, entre os municípios com maior desigualdade salarial. Ainda assim, o ganho médio feminino mantém-se acima do observado em vários concelhos minhotos com salários mais baixos.

No fundo da tabela surgem municípios como Cabeceiras de Basto, Vieira do Minho e Póvoa de Lanhoso, onde os salários médios pouco ultrapassam os mil euros mensais.