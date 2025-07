Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio no Bom Gosto

O FC Famalicão começa a primeira liga em casa, com a receção ao Santa Clara. A Liga Betclic começa no segundo fim de semana do mês de agosto.

O sorteio, que decorreu esta sexta-feira, determinou que na segunda jornada a equipa famalicense vai ao reduto do Tondela, formação recém-promovida.

Na quinta jornada recebe o Sporting, campeão nacional, e na décima primeira também joga em casa com o Porto. Duas jornadas depois volta a jogar no Municipal com o vizinho Braga.

Na décima quinta jornada vai ao Estádio da Luz para defrontar o Benfica