Famalicão: Bombeiros acionados para incêndio numa panificadora

Famalicão volta a ser a capital da dança, com os melhores intérpretes do mundo. No dia 8 de novembro, o pavilhão municipal acolhe 30 pares de 17 países no Campeonato do Mundo e mais de duas centenas de atletas nacionais de 30 escolas do continente e ilhas.

O evento, que vai na 11.ª edição, é da responsabilidade da Gindança – Associação de Ginástica e Dança de Famalicão, com o apoio da Câmara, do Instituto Português do Desporto e Juventude, IPDJ, da FPDD, e de outros patrocinadores. Aliás, chama-se Famalicão Dança® dstrealestate.

Este ano acolhe duas provas de dança desportiva: Campeonato do Mundo Sub-21 em 10 Danças, atribuído pela WDSF, World DanceSport Federation; e a 6.ª prova do Circuito Nacional de Dança Desportiva, nas disciplinas de Latinas e Standard, atribuído pela FPDD, Federação Portuguesa de Dança Desportiva.

A competição arranca às 13 horas; a primeira ronda do Campeonato do Mundo de Latinas está prevista para as 14h35, com entrega das classificações do Circuito Nacional às 15h45. A primeira ronda do Campeonato do Mundo Standart está marcada para as 16h40 e a segunda ronda cerca de uma hora depois.

A entrega das classificações do Circuito Nacional será às 18h25. A meia-final do Campeonato do Mundo – Latinas está para as 19h25; às 10h30, desfile das escolas presentes no circuito nacional; 20h55, meia-final do Campeonato do Mundo – Standart. Pelas 21h55 final do Campeonato do Mundo Standart e 22h50 final do Campeonato do Mundo de Latinas. A entrega de medalhas está para as 23h10.

Quem quiser assistir ao vivo tem que adquirir bilhetes. As provas têm transmissão na RTP2 e no Porto Canal, bem como a emissão integral em livestream.

O Famalicão Dança® é já tida como uma marca de prestígio que gera retorno económico, ao nível da hotelaria, restauração e comércio; promove a vertente social, por via do convívio entre culturas; é educativo porque envolve muitos jovens na dança, incrementando o talento, a persistência e a disciplina. Este ano, o evento dá mais valor à parte cultural, numa associação a Camilo Castelo Branco, pelo bicentenário do seu nascimento.

«Ano após ano, temos conseguido elevar a fasquia e, este ano, não será exceção», destacou Anabela Gomes, presidente da Gindança. «A atribuição da organização de uma competição internacional à Gindança não acontece por acaso. Deve-se à sua competência e histórico na modalidade, que a tornam um parceiro de excelência», referiu o vereador Pedro Oliveira.

