Famalicão: Bombeiros acionados para socorrer ciclista na Rua da Estação

A estreia do FC Famalicão nas competições europeias, pela porta da Youth League, levou ao estádio municipal 2490 adeptos.

Num dia de trabalho, às 15 horas, tão grande número de adeptos faz prova de que “Isto é Famalicão” ou como é amar perdidamente o clube, segundo o célebre título camiliano – Amor de Perdição – que o Famalicão usa para explicar a paixão dos adeptos.

O resultado foi um empate, 2-2, mas nas bancadas o Famalicão mostrou à Europa que pode passar por cá mais vezes que será, como se viu esta quarta-feira, muito bem-vinda.

Do jogo no Municipal, neste momento para a história, para além do empate e do muito público, sobra a boa exibição do Famalicão e a reação do Midtjylland na segunda parte. Este foi o primeiro jogo da primeira eliminatória. A 25 de outubro, na Dinamarca decide-se quem passa.

Uma página histórica começou a ser escrita. Vamos ver se os comandados de Rui Tomé serão capazes de a continuar a escrever.