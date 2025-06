Famalicão: Bombeiros ajudam criança presa numa grade da escola

A Câmara de Famalicão vai avançar com a construção do novo Jardim de Infância de Delães, uma obra que será concretizada no novo edifício da EB1 de Loureiro.

O novo edifício escolar estará equipado com duas salas de atividades, uma sala de apoio para acolhimento e prolongamento das crianças, sala de professores, casas de banho, espaços de arrecadação e arrumos.

O valor base da obra ronda os 748 mil euros e a fase de apresentação de propostas terminou na passada semana. A expectativa é que, cumpridos todos os procedimentos, a construção deste novo edifício possa avançar, acrescentando capacidade para receber as crianças em idade do Pré-Escolar de Delães.

Entretanto, no que diz respeito à renovação do parque escolar do concelho, outros investimentos já foram concluídos, nomeadamente a remodelação do edifício da Escola Básica de Gavião, que tem agora com uma nova sala multiusos, uma nova cantina e um renovado sistema de ventilação e climatização, num investimento próximo dos 410 mil euros.

Esta semana será também assinalada a concretização de mais um conjunto de obras. Na escola Básica de Castelões, onde a autarquia reabilitou os edifícios existentes, o sistema de instalação elétrica e de ventilação e climatização, num investimento de cerca de 311 mil euros. Na Escola Básica e Jardim de Infância de Mogege, cuja empreitada implicou uma intervenção no sistema de instalação elétrica e de ventilação e climatização, a construção de duas novas salas, uma de atividades e outra para prolongamento e apoio ao Jardim de Infância, num investimento de quase 480 mil euros.

Também na Escola Básica de Quintão, em Arnoso Santa Eulália, que implicou a remodelação e ampliação do edifício escolar. A intervenção – na ordem dos 518 mil euros – incidiu na ampliação do edifício, que vai receber também as crianças do Jardim de Infância. O projeto transformou todo o espaço existente, com criação de novas áreas que se desenvolveram em continuidade com o edifício pré-existente, com recreio coberto e o recreio com campo de jogos, espaços verdes e parque infantil.

“Queremos uma educação de qualidade, universal e integradora e estas obras vão criar condições para que as escolas sejam espaços de conforto para os alunos e toda a comunidade educativa”, aponta Mário Passos.