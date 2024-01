Famalicão: Bombeiros alertados durante a madrugada para incêndio em moradia

O Ribeirão FC joga na tarde deste domingo, em Vila Real, casa do último classificado da série A do Campeonato de Portugal. A partida, da jornada 16, começa às 15 horas, no Campo do Calvário.

Na antevisão ao jogo, Nelsinho refere que «após uma boa semana de trabalho, durante a qual os jogadores deram o máximo nos treinos, estamos preparados para o jogo».

O agora treinador do Ribeirão FC antecipa que a partida «vai exigir muito compromisso da nossa parte», porque «o Vila Real é uma equipa agressiva e que vai dificultar a nossa tarefa ao máximo». O objetivo, avança o treinador, «é ganhar, mas temos de ser tão ou mais agressivos do que eles. Jogo difícil, mas estamos prontos», conclui.

Os ribeirenses, depois da vitória de domingo passado, sobre o segundo classificado (Pevidém), já com Nelsinho no comando técnico, estão com 16 pontos, a um ponto de saírem da zona de despromoção, enquanto que o Vila Real ocupa a última posição com 12 pontos.