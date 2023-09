Famalicão: Bombeiros alertados para fogo em apartamento no centro da cidade

Famalicão: Equipa feminina vence na estreia no Municipal

O FC Famalicão venceu, na tarde deste sábado, o Ouriense. Nesta partida da segunda jornada da Liga BPI, disputada no Estádio Municipal, as famalicenses marcaram dois golos sem resposta, um em cada metade do encontro.

Érica Bispo, que saiu aos 66 minutos, acaba por ser a figura do jogo: autora do primeiro golo, assistiu Sara Brasil para o segundo e, antes de sair, esteve perto do terceiro tento. Num contexto coletivo, que convém nunca esquecer, Érica foi uma das individualidades, tal como Maria Negrão pela ordem e visão que deu, em vários momentos, ao meio campo da equipa.

O Ouriense foi totalmente dominado na primeira parte, ao ponto de apenas ter atirado à baliza de Gabi por uma única vez. A segunda parte teve mais interesse. A equipa de Miguel Santos perdeu, várias vezes, o terceiro golo, enquanto que o Ouriense foi capaz de chegar mais vezes junto da baliza famalicense. Aliás, aos 65 minutos, Gabi faz uma bela defesa a negar o golo adversário.

Numa tarde de muito calor e com o jogo a começar às 14 horas, as atletas fizeram o possível para proporcionar um bom espetáculo naquele que foi o primeiro jogo da equipa feminina em pleno relvado do Municipal.

Foto arquivo