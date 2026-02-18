Concelho, Incêndio, Última Hora

Famalicão: Bombeiros alertados para incêndio habitacional em Arnoso Santa Eulália

Os Bombeiros Voluntários Famalicenses foram alertados para um incêndio habitacional na rua da Levandeira, na freguesia de Arnoso Santa Eulália, ao início da tarde desta quarta-feira.

O alerta foi dado por volta das 14h05 e até ao momento não há registo de feridos.

Famalicão: André Narciso no FC Famalicão x Casa Pia

O árbitro da AF de Setúbal é o escolhido para dirigir a partida entre o FC Famalicão e o Casa Pia, da 23.ª jornada da I Liga.

Na noite da próxima segunda-feira, no Estádio Municipal de Famalicão, André Narciso terá a companhia de Pedro Mota e Rúben Silva. Flávio Lima é o quarto árbitro; VAR: Pedro Ferreira e AVAR: Nuno Eiras

Famalicão: Ação de sensibilização dedicada à prevenção da burla contra idosos

A Junta de Freguesia de Esmeriz, em colaboração com a Guarda Nacional Republicana (GNR) e com a CSIF LEC, promove uma ação de sensibilização dedicada à prevenção da burla contra idosos.

Está marcada para o Centro Social e Paroquial, no dia 3 de março, com início às 10h30. A entrada é gratuita e aberta a toda a comunidade.

O objetivo é alertar para comportamentos de risco e reforçar a proteção dos idosos, para que vivam com segurança, respeito e dignidade.

Os esquemas fraudulentos continuam a existir e comprometem os seus bens e a sua tranquilidade.

Famalicão: Equipa de futsal já tem adversário na Taça de Portugal

O Famalicão vai jogar a próxima eliminatória da Taça de Portugal de futsal, marcada para o fim de semana de 4 e 5 de abril, em casa do Arsenal da Maia, formação da 2.ª divisão.

O sorteio, que foi realizado esta quarta-feira, reuniu 16 equipas, sete emblemas da 2.ª divisão e nove da Liga Placard. Os vencedores seguem para a Final Eight, que se disputa entre 22 e 26 de abril.

Recorde-se que a formação famalicense, treinada por Hugo Oliveira, eliminou, no passado sábado, o Marítimo, com uma vitória por 5-2. O Arsenal da Maia deixou pelo caminho o Valpaços Futsal, também da 2.ª divisão.

Famalicão: Papa Léguas classifica-se em 4º lugar na 3ª divisão de pista curta

No passado fim de semana, na pista coberta do Altice Forum de Braga, a equipa masculina Papa Léguas terminou o Campeonato Nacional da 3.ª divisão, de pista curta, em quarto lugar, entre 22 formações participantes. Um bom resultado que, no entanto, não permitiu a subida à 2.ª divisão.

A equipa famalicense apresentou uma formação muito jovem, composta por atletas dos escalões de sub-18, sub-20 e sub-23, todos formados no clube.

Individualmente, Francisco Fernandes venceu os 60 metros e o salto em comprimento, com 7,06 metros, marca de qualificação para o Campeonato da Europa sub-18; José Ribeiro venceu o salto com vara e nos 60 metros barreiras; Duarte Pinto foi quarto no salto em altura e sexto no triplo salto.

Guilherme Enes foi sexto no lançamento do peso; Martim Matos, décimo nos 1500 e 800 metros; Daniel Silva, oitavo nos 5000 metros marcha e 16º nos 3000 metros; Francisco Azevedo, décimo primeiro nos 400 metros e a estafeta de 4 x 400 metros classificou-se em nono lugar.

 

Cinco condutores apanhados com excesso de álcool

Nas cidades de Braga e Vila Nova de Famalicão, a PSP deteve cinco pessoas, com idades compreendidas entre os 27 e 69 anos, por condução de veículo automóvel com taxa de alcoolemia superior à permitida por lei.

Submetidos ao teste, acusaram uma TAS entre 1,34 e 2,45 g/l no sangue.

As detenções aconteceram nos últimos dias, segunda e terça-feira.

Famalicão: Seis jovens, entre os de 16 e 20 anos, detidos por tráfico de droga

psp agente transito policia radar operacao velocidade estrada

A PSP deteve, na cidade de Vila Nova de Famalicão, seis cidadãos, com idades compreendidas entre os 16 e 20 anos, por tráfico de droga. Na ocasião, foi apreendida haxixe suficiente para cerca de 97 doses, cocaína para cerca de 34 doses e 0,5 gramas de liamba, bem como a quantia de 189 euros em dinheiro.

Os detidos foram notificados para comparecer no Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.