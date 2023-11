Famalicão: Bombeiros apagam fogo em ecopontos e deixam aviso à comunidade

Os vencedores do concurso “O meu projeto é empreendedor”, relativo aos Cursos Profissionais, foram conhecidos esta sexta-feira, dia 17, numa cerimónia que decorreu na Universidade Lusíada, onde estão expostos os trabalhos das PAP (Provas de Aptidão Profissional).

Este ano há quatro vencedores, um por cada categoria a concurso. Cada um recebe mil euros, valor patrocinado pelas seguintes instituições e empresas: IEFP, Continental, Louropel, Ceve, ParTTeam e Grupo Primor.

Categoria Indústria – André Mendes e Bruno Machado, Escola P.e Benjamim Salgado; Categoria Tecnologias – Beatriz Cerqueira, da Escola Oficina; Categoria Agroalimentar – Ana Sofia Sousa, Escola Camilo Castelo Branco; Categoria Comércio e Serviços – Rui Leite e Fabiana Silva, da CIOR.

O presidente Mário Passos conheceu todos os projetos a concurso e conversou com os seus autores. No final, confessou que as ideias «superaram as minhas expectativas». Um dos pontos que dá mais destaque é a iniciativa dos jovens. «Espero que levem esta capacidade empreendedora para dentro das empresas», realça. O autarca nota que as empresas, «já de si bem apetrechadas», precisam desta atitude criativa dos jovens.

«Nós fomos distinguidos como Famalicão Região Europeia Empreendedora 2024, pela União Europeia, e as PAP também contribuem para este patamar de empreendedorismo». O autarca deu, por isso, os parabéns às escolas profissionais pelo contributo que dão ao tecido produtivo. Palavras recebidas com aplausos pelos diretores das escolas profissionais.

O projeto Comércio e Serviços, de Rui Leite e Fabiana da Silva, dos cursos Eletrónica e Auxiliar de Farmácia, consiste numa caixa de medicamentos composta por um aviso sonoro e outro visual para ser mais prático para os utentes. «Depositamos muito empenho no projeto», pelo que a vitória foi recebida com satisfação.

Categoria Agroalimentar – Ana Sofia Sousa, curso Técnico de Processamento e Controlo da Qualidade Alimentar, venceu com a PAP sobre Rissóis Doces, neste caso de doce de chila com amêndoa, mas o objetivo é apostar noutros recheios. «Sabia das minhas competências, sabia o que tinha para apresentar, mas nunca pensei vencer. Estou feliz e grata à escola e aos professores, pela ajuda», anota.

Em Tecnologias – Beatriz Cerqueira, do Comunicação, Marketing, relações Publicas e Publicidade, da Oficina, saiu vitoriosa com o projeto sobre um contentor de recolha de beatas. Através de uma aplicação, a recolha de beatas vale pontos que podem ser descontados no comércio tradicional. «Fui motivada por uma solução importante para a sustentabilidade ambiental», frisou. «Estava confiante, mas a vitória é uma sensação inexplicável», acrescenta.

Na categoria Indústria, dois alunos dos cursos de Mecatrónica e Manutenção Industrial, triunfaram com uma máquina que esmaga as latas, tornando o seu volume menor, o que facilita o transporte e o armazenamento. A preocupação de André Mendes e Bruno Machado não foi apenas industrial, foi também ambiental. Confessam que não estavam à espera da vitória.

O vereador do Empreendedorismo, Augusto Lima, desafiou os alunos a levarem as ideias a outro patamar e disponibilizou o Gabinete Made In da Câmara para ajudar a tornar as ideias em negócio. No total, o concurso teve 23 participantes e apesar de haver apenas quatro vencedores, Augusto Lima disse que «todos são vencedores».