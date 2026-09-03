Na tarde desta quinta-feira, os bombeiros foram chamados para combater as chamas num apartamento, no segundo andar de edifício situado na Rua da Castela, na freguesia de Calendário. Ao local ocorreram as duas corporações da cidade – Famalicão e Famalicenses – que travaram a luta contra as chamas. O incêndio terá começado, segundo foi possível apurar, pelo mau funcionamento de um eletrodoméstico e, à chegada dos bombeiros, já tinha alastrado a todo o apartamento.

Desconhece-se, ao momento, se as chamas se propagaram a outras zonas do prédio com três andares e se há feridos deste sinistro. As duas corporações de bombeiros ainda se encontram no local.