Famalicão: Bombeiros combateram esta madrugada fogo na Valor Rib em Fradelos

A jornada sete da Pró Nacional da AF Braga reserva, para a tarde de domingo, o dérbi famalicense entre a AD Ninense e o GD Joane. Já a Oliveirense joga em Amares e o Bairro visita o Forjães. Os jogos são todos às 16 horas.

Na classificação, o Joane, que ainda não perdeu, é segundo com 12 pontos, enquanto que a Oliveirense, com 10, ocupa a sétima posição. O Ninense é décimo primeiro, com 7 pontos, mais três que o Bairro que é décimo sétimo.

Na Divisão de Honra, série B, o Desportivo S. Cosme, a única equipa famalicense em prova, visita o Guilhofrei, também na tarde de domingo, às 16 horas. A 1.ª Divisão conhece a segunda jornada e há vários confrontos entre equipas famalicenses. No sábado, o Fradelos visita o Celeirós B e a UD Calendário recebe o Delães. No domingo, o Mouquim joga em casa do Figueiredo, o Operário recebe o Ruivanense e o Lousado o Gondifelos. O São Cláudio e Louro jogam fora, com o Sequeirense e Guisande, respetivamente.