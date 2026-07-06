Famalicão: Bombeiros e dois cães procuram homem desaparecido em Viana do Castelo

No próximo dia 19 de julho, domingo, às 09h00, realiza-se uma caminhada solidária a favor de Maria Luísa, com 3 anos, que nasceu com trissomia 10, o que lhe acarreta um grau de incapacidade de 85%. Depende de consultas, exames e terapias de reabilitação diárias, que são dispendiosas.

Para além da caminhada pelo parque (cerca de 2.5km), o evento terá início com uma aula de zumba e finaliza com uma aula de pilates, pela professora Cristina Cruz.

O evento solidário vai decorrer no Parque da Devesa, aberto a todos, com o objetivo de angariar fundos para apoiar os tratamentos e terapias da Maria Luísa.

Os inscritos têm acesso ao kit de participação exclusivo, a sorteios e outras surpresas. Esta é uma iniciativa do Grupo Requinte em conjunto com a Equipa Cristina Carvalho (RE/MAXVilanova), a que se associaram outros parceiros, com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão.

Local de concentração é no anfiteatro do Parque da Devesa. Inscrições obrigatórias em https://forms.gle/rFmHPu4dfiFrxNxo6 . Adultos pagam 6 euros e crianças 3 euros.

Quem não puder participar e quiser ajudar, pode fazê-lo nas páginas https://www.facebook.com/marialuisa.trissomia10 https://www.instagram.com/marialuisa.trissomia10/