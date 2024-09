Famalicão: Bombeiros e meio aéreo combatem fogo florestal em Arnoso

Um ferido grave é o resultado de um acidente a envolver um trator, hoje ao início da tarde no concelho de Barcelos, após capotamento do reboque sobre um carro.

O sinistro rodoviário aconteceu em Silveiros, numa via secundária de acesso ao Monte Fralães.

Ao que apuramos, há a registar um ferido grave.

São desconhecidas as causas do acidente, sabendo que no socorro da vítima, que ao tudo indica será do carro, estiveram os Bombeiros Voluntários de Viatodos com apoio diferenciado do INEM através da VMER de Barcelos.

A GNR registou a ocorrência, assim como procedeu ao desvio do trânsito para vias secundárias para se proceder ao trabalhos do meios de socorro no teatro de operações.