Famalicão: Bombeiro e morador feridos em fogo que destruiu apartamento

Um morador e um bombeiro sofreram ferimentos, na sequência de um incêndio que deflagrou no 1º andar de um apartamento, localizado na Avenida Centenário da República, em Calendário, Vila Nova de Famalicão.

As circunstâncias em que se deu o incêndio ainda não foram reveladas, no entanto, dada a intensidade das chamas, houve necessidade de uma atuação musculada por parte dos bombeiros.

No socorro estiveram os Bombeiros Voluntários de Famalicão e Famalicenses. As primeiras informações dão conta de um morador ferido devido à inalação de fumo, e um bombeiro que sofreu ferimentos sem gravidade num braço.

Do edifício foram retirados cinco animais pela equipa de resgate do CROA – Famalicão.

A Proteção Civil de Famalicão foi também acionada para dar apoio aos moradores.