Famalicão: Bombeiros novamente chamados para cabeleireiro onde deflagrou incêndio este sábado

A iniciativa “Life – Natural Adapt 4 Rural Areas”, promovido pelo Município de Vila Nova de Famalicão, visa reduzir o impacto das alterações climáticas no território. Atualmente, o projeto centra a sua área de intervenção em Fradelos. Para Mário Passos, a iniciativa é «a prova» de que as alterações climáticas são uma das «principais preocupações políticas» de Famalicão.

De acordo com a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, uma das «ações mais inovadoras do projeto» foca-se na «recuperação de um tanque de grandes dimensões na Etar de Agra, no Rio Ave, e na sua transformação numa Fito Etar. Segundo a autarquia, uma Fito Air é «uma espécie de ilha flutuante em cortiça onde crescem plantas que ao se desenvolverem absorvem uma quantidade muito grande de nutrientes poluentes, permitindo a reutilização das águas residuais na agricultura».

O presidente da Câmara Municipal, Mário Passos, visitou a área de intervenção do projeto, e afirmou que «ações como esta urgem nos tempos que correm». «Temos que olhar para o nosso território e perceber o que podemos fazer para proteger o meio ambiente e reduzir a pegada ecológica. Este projeto é a prova de que esta é uma das nossas principais preocupações políticas», acrescentou. A iniciativa apresenta um custo elegível de 1,8 milhões de euros e viu aprovada um apoio de 1 milhão de euros no decorrer da candidatura submetida juntamente com Águas do Norte ao programa “Life” da União Europeia.

“Life – Natural Adapt 4 Rural Areas” pretende recuperar habitats que conseguem reter a água e introduzi-la nos lençóis freáticos, reduzindo-se o efeito das cheias e aumentando a quantidade de água nos lençóis para a utilização, em períodos de seca. A recuperação destes habitats centra-se em dois ecossistemas, um na Ribeira de Fradelos e outro nas Charcas.

Com a implementação destas ações, a autarquia prevê «que o projeto contribua para os objetivos climáticos, nomeadamente no que diz respeito a um melhor desempenho ambiental e climático pela redução de resíduos, maior resiliência a inundações, melhoria da qualidade das águas residuais para reutilizações económicas e humanas».