Famalicão: Bombeiros realizam resgate animal no centro da cidade

Famalicão: Mochila com objetos pessoais desaparece no cemitério de Ruivães, junta de freg. lança apelo

Uma mochila com uma série de pertences pessoais desapareceu no cemitério de Ruivães, ao final da manha do último domingo.

No interior da mochila estava uma carteira, óculos, telemóvel e documentos médicos de elevada importância. A junta de freguesia de Ruivães recorreu às redes sociais para relatar o sucedido, de forma a sensibilizar quem terá ficado na posse da mochila a devolvê-la.

Segundo a autarquia “as pessoas envolvidas encontram-se muito desorientadas, abaladas e a precisar urgentemente da documentação e seus pertences”.

Se tem informações sobre este caso deve contactar de imediato a junta de freguesia ou procurar as autoridades locais.