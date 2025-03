Famalicão: Bombeiros recebem alerta de incêndio em hotel

Os Bombeiros Voluntários de Famalicão receberam, na noite desta quinta-feira, um alerta de incêndio num hotel, localizado na Avenida do Brasil, em Vila Nova de Famalicão.

Segundo as informações avançadas à Cidade Hoje pelo Comando Sub Regional do Ave, o incêndio ter-se-á registado na zona do serviços da unidade hoteleira, mais concretamente na lavandaria, tendo sido rapidamente extinto.

A mesma fonte adiantou que desta ocorrência não resultaram feridos.

O funcionamento do hotel não terá sido perturbado.