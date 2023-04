Famalicão: Bombeiros recebem alerta de incêndio na Praça D.Maria II

O Estado português vai fiscalizar os preços dos produtos com IVA a 0% nos supermercados através de um contrato com a empresa de Marketing e Opinião Euroteste, por 230 mil euros.

A fiscalização será realizada semanalmente durante 2023 e 2024 e irá comparar os preços com o histórico dos últimos quatro anos.

A Ministra da Agricultura afirma que esta ação surge na sequência do pacto assinado entre o Estado e os produtores e distribuidores para que 44 produtos sejam cobrados com o desconto do IVA a 0%, e irá acompanhar uma comissão de oito entidades para garantir a aplicação do previsto.

Fonte: ECO