Famalicão: Bombeiros salvam quatro gatos de apartamento em chamas

Nuno Melo foi eleito, este fim de semana, presidente do CDS-PP. Esta eleição é assinalada «com orgulho», pela Comissão Política Concelhia, assumindo que a escolha do famalicense, «é o reconhecimento do mérito e do trabalho político que desenvolveu no partido e que começou nesta estrutura concelhia». O líder do partido em Famalicão, Ricardo Mendes, fala «de um momento histórico e de grande satisfação, por ver um famalicense a líder nacional do partido, num momento vital da vida do CDS PP, e que assinalamos com esta coragem, de quem não se resigna».

O 29º Congresso do CDS PP, que decorreu em Guimarães, contou com cerca de meia centena de congressistas famalicenses, que tiveram parte ativa «numa discussão profícua das várias posições do partido, sem os radicalismos dogmáticos em que nos perdemos nos últimos anos, num sinal claro de vitalidade e de confiança no futuro, de que o CDS continua a ser uma marca da democracia em Famalicão e no país», assinalou ainda Ricardo Mendes

A estrutura famalicense elegeu vários elementos para os órgãos nacionais. Durval Tiago Ferreira integra a Comissão Politica Executiva; Ricardo Mendes a Mesa do Conselho Nacional, órgão de que faz parte também Hélder Pereira; e Isaque Pinto foi eleito para a Comissão Política Nacional. «Continuamos a ser das concelhias com maior representatividade nacional e, neste congresso. A eleição de elementos para os diferentes órgãos é um reconhecimento da capacidade e qualidade dos quadros que Famalicão tem e que agora se prestam a contribuir para o trabalho no seio do partido».

Ricardo Mendes tem muita confiança na liderança de Nuno Melo. «Queremos ser parte deste futuro do CDS, defender causas de sempre do nosso partido, que continuam válidas e cuja defesa vamos continuar a fazer porque temos a convicção de que fazem a diferença na vida das pessoas».