Famalicão: Bombeiros socorrem mulher caída na Av. Carlos Bacelar

Carlos Guimarães faleceu, esta segunda-feira, na sequência de um acidente de trabalho em Bruxelas.

O famalicense, natural da vila de Joane, trabalhava no ramo da construção civil e encontrava-se a fazer a manutenção de um hotel quando, por razões desconhecidas, terá caído de uma altura superior a 30 andares, acabando por embater violentamente numa plataforma instalada no exterior do 3º piso.

O óbito acabaria por ser declarado no local.

Ao que a Cidade Hoje conseguiu apurar, Carlos Guimarães deixou Portugal há cerca de 6 anos. No concelho de Vila Nova de Famalicão é conhecido a nível desportivo por ter defendido a baliza de algumas equipas, como são exemplo o Cajada, Bairrense e Vermoim.