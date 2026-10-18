A Escola de Atletismo Rosa Oliveira levou 16 atletas à 12.ª Meia Maratona de Famalicão, prova organizada pela Runporto, com o apoio do Município de Vila Nova de Famalicão.

Distribuídos pelas distâncias de 10 km e Meia Maratona, os atletas da EARO, alcançaram resultados meritórios.

Na meia, destaque para Rui Oliveira, que alcançou o 7.º lugar no escalão M20, com o tempo de 1h11m25s. Micaela Martins foi segunda no escalão F45, ao terminar a prova em 1h42m44s.

Na prova de 10 km, os atletas da EARO voltaram a evidenciar a sua qualidade. Francisco Barros alcançou o 7.º lugar, no escalão M20, com 32m55s, enquanto Ana Pereira terminou na 5.ª posição do escalão F20, com 37m23s.

Também em destaque esteve Anabela Silva, que conquistou o 2.º lugar no escalão F50, com o tempo de 46m20s.

Outros atletas da Escola Rosa Oliveira participaram na 12.ª Meia Maratona Cidade de Famalicão, também eles demonstrando o seu bom momento de forma, fruto do trabalho desenvolvido pela EARO.