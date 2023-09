Famalicão: “Bosque Encantado” mantém os eventos agendados num outro local

No âmbito do Consórcio Minho Inovação, em parceria com as CIM do Alto Minho, Cávado e Ave, realizaram-se, esta semana, as «Residências Gastronómicas». A iniciativa vai terminar, tal como começou, com um encontro na Praça-Mercado de Famalicão, com os alunos a mostrarem o que aprenderam ao longo da semana, culminando com uma degustação preparada por eles e servida aos Chefs que os acompanharam nesta jornada.

Este momento vai decorrer, esta sexta-feira, a partir das 19 horas, numa convergência entre pessoas e produtos, para celebrar a gastronomia através do fogo no chão – os potes de ferro.

Esta iniciativa teve como objetivo potenciar os recursos do Minho, pelo seu carácter singular e diferenciador, criando valor cultural e económico na região e atraindo novas sinergias de identidade, valorização e inovação.

Os 10 alunos participantes tiveram a oportunidade de aprender com Chefs de reconhecido mérito – Renato Cunha, Liliana Duarte e Álvaro Dinis Mendes – que, durante 6 dias, viajaram com eles pelo território do Minho partilhando conhecimento sobre produtos endógenos, contacto com a terra e com a natureza, com o intuito de promover o Minho e os seus produtos.

Este evento promove o envolvimento da comunidade e de parceiros na promoção da gastronomia do território, tendo como mote principal a criação de desafios para os alunos de Gastronomia da região.