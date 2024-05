Famalicão: Branko apresenta “Soma” na Casa das Artes

Armando Evangelista assumiu, esta quinta-feira, que não há novidades sobre o seu futuro profissional. Na antevisão à partida com o Chaves, o treinador recordou que o seu contrato com o clube acaba no dia 31 de maio e, «desse dia em diante sou livre para negociar com o Famalicão ou com outro clube qualquer. A nossa vida é assim», reconheceu, não avançando se já houve alguma abordagem por parte da SAD.

O treinador chegou a Famalicão em finais de março, substituindo João Pedro Sousa, e desde então apresenta um saldo positivo, com realce para os desempenhos da equipa perante os três grandes e que se saldaram com um empate, uma derrota e uma vitória.

Para Evangelista tudo começou em Barcelos, com uma vitória (1-2), na jornada 27. Depois, no Municipal, mais três pontos (3-2) conquistados, dessa vez, ao Vizela. Na visita ao Dragão, uma igualdade a dois golos e, logo de seguida, apareceu o Sporting na partida em atraso da 20.ª jornada. Mais uma boa resposta perante outro dos grandes que, no entanto, não evitou a derrota (0-1). Seguiram-se o empate caseiro (2-2), com a equipa a jogar em inferioridade numérica, com o Portimonense e, depois, no pior jogo desta fase, a derrota, 0-1, no Estoril.

No passado domingo o Famalicão venceu, 2-0, o Benfica e antecipou a festa do título do Sporting. Segue-se, esta sexta-feira, a visita ao aflito Chaves.