Famalicão: Brasileiro a viver em Ribeirão recebe distinção do YouTube

Pelo menos dois carros foram, na última noite, alvo de atos de vandalismo, na Rua Alberto Sampaio, em Calendário, Vila Nova de Famalicão

As viaturas, nas proximidades do monumento de homenagem aos combatentes do Ultramar, ficaram com o espelho do lado do condutor partido e pendurado.

Até ao momento não há informação se alguém viu quem provocou os estragos ou até se os mesmos já foram reportados às autoridades.