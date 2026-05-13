Famalicão: Brufense afasta jogador que agride árbitro

A direção do FC Brufense 1957 afastou do clube, de forma definitiva, o jogador júnior que, na manhã do passado domingo, agrediu o árbitro do jogo com o Ronfe. O caso, já condenado pelo Núcleo de Árbitros de Famalicão e pela Associação de Árbitros de Futebol de Braga, aconteceu já bem perto do final do encontro entre o Brufense e o Ronfe, quando o atleta, depois de receber o cartão vermelho, insurgiu-se contra o árbitro, empurrando-o. Segundo relatos, a situação foi contida de imediato por atletas e seguranças do clube, assegurando a integridade física da equipa de arbitragem. A GNR foi ao local.
O Brufense, em comunicado, condena de forma «inequívoca e veemente» o comportamento do atleta, pede desculpas ao árbitro, ao Núcleo de Árbitros de Famalicão ao Conselho de Arbitragem da AF Braga e ao Ronfe.
O clube famalicense «reafirma o seu compromisso inabalável com a promoção do desporto seguro, respeitador e exemplar» e que comportamentos como os verificados no passado domingo «são absolutamente incompatíveis» com os princípios do emblema brufense.