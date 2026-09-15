O FC Brufense é a grande novidade na 1.ª divisão sénior da AF Braga. Trata-se de um regresso de um histórico aos distritais de futebol que abandonou o futebol sénior na época 2011/2012, quando competia na divisão de honra.

Para além da equipa de Brufe, o concelho estará representado pelo Gondifelos, Mouquim, Ribeirão, Lousado, Delães, Fradelos, Louro, Ruivanense e UD Calendário.

A prova vai ser disputada por um total de 86 equipas, distribuídos por várias séries. Recorde-se que na época passada os conjuntos famalicenses “reuniram-se” na série D.

Ainda não há data para o sorteio para a época 2026-2027.