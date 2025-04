Famalicão: Bruno Carvalho será eleito, este sábado, presidente do Riba d´Ave Hóquei Clube

Faltam duas jornadas para o final do Campeonato de Portugal, partidas onde o GD Joane joga tudo pela manutenção. A equipa treinada por Fábio Oliveira é a primeira do grupo de descida, pelo que o encontro deste domingo, com o Bragança, é de extrema importância para o futuro do clube no Campeonato de Portugal. A partida está marcada para às 16 horas, no Estádio de Barreiros.

Se o Bragança, tranquilamente no terceiro lugar e sem hipóteses de chegar a um dos lugares para a segunda fase (subida), os joanenses são décimos, com 28 pontos, a um ponto da manutenção, posição ocupada pelo Vila Real. No entanto, tem os mesmos pontos d´Os Sandinenses, e mais três que o Pevidém, opositores diretos na luta pela permanência que, nesta jornada, jogam entre si

Nesta jornada, a 25.ª, e para além do jogo entre o Joane e o Bragança, também interessa estar atento ao jogo entre o Vila Real e o líder, o Vitória SC.

Na última jornada, marcada para o dia 13 de abril, o Joane terá uma curta deslocação ao Brito que ocupa um tranquilo sexto lugar, com 34 pontos.