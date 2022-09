Famalicão: Bruno Cunha apela à união dos militantes para projetar o PS

Crianças das diferentes respostas sociais e utentes do Centro de Dia da Engenho participaram em desfolhadas realizadas no passado dia 16, junto ao Mosteiro da Arnoso Santa Eulália e no Centro de Apoio Comunitário da ENGENHO, em Arnoso Santa Maria. Para além de recriar usos e costumes do mundo rural, em tempo de colheitas, «a desfolhada é, pela sua natureza, uma manifestação de boa vizinhança, de prática comunitária e de vivência intergeracional que deve ser preservada», afirma o presidente da direção, Manuel Augusto de Araújo.

Para esta quarta feira, está reservada a desfolhada no Lar “A minha casa”, com momentos facilitadores e estimulantes da memória, convívio e alegria entre utentes e colaboradores.

As desfolhadas contaram com a animação de membros dos grupos de concertinas Amigos do Rio Este e Monte de Santo André e são iniciativas que se enquadram no tema/projeto educativo trianual “Minha Terra, Meu Mundo”, este ano desenvolvido em torno do subtema “O Rio, a Terra e a Gente”.