Famalicão: Bruno Cunha promete criar gestores da política local e municipal

A Concelhia do PS vai a votos este sábado e a sufrágio há duas listas. A de Eduardo Oliveira, que se recandidata, e a de Bruno Cunha, presidente da Junta de Freguesia de Vermoim, que apresentou, recentemente, a sua moção estratégica “Unir o Partido, Ganhar o Concelho”.

Do documento, esta candidatura assume como fulcral a criação de núcleos em todas as freguesias no espaço de 2 anos, bem como o aumento das secções existentes (Famalicão e Riba de Ave) e advoga uma melhoria da organização e articulação do partido. Desde logo, defende um trabalho próximo com os autarcas socialistas e a criação da figura do Gestor da Política Local, que será responsável pela coordenação política e pela dinamização de projetos nas freguesias. Outra novidade, é a criação do gestor da Política Municipal que vai coordenar e ajudar no trabalho realizado pelos vereadores e pelos deputados na Assembleia Municipal.

A realização de fóruns descentralizados nas freguesias, a criação de um Gabinete de Estudos e a realização de uma Assembleia Geral de Militantes são outras propostas da candidatura de Bruno Cunha.

A aproximação do partido à sociedade civil, a luta pela igualdade de género e de oportunidades e a definição de uma estratégia para vencer as Autárquicas de 2025, são outras propostas que constam desta moção de Bruno Cunha que encontra a força socialista «nos militantes», com os quais conta «para engrandecer» o partido em VN Famalicão.

São mandatários desta candidatura, Artur Lopes, Célia Menezes e Miguel Campos.