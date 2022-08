Famalicão: Bruno Cunha promete respeito por todo os eleitos

Na noite da passada sexta-feira, Bruno Cunha deu início ao fórum “Unir o PS nas Freguesias”, estratégia da sua candidatura à presidência da Concelhia socialista.

Na Casa do Território, Bruno Cunha deu conta aos militantes de alguns «pontos fundamentais do projeto» que irá apresentar brevemente, mas aproveitou o encontro para desenvolver algumas temáticas e para anunciar que, caso seja eleito, vai criar núcleos em todas as freguesias no espaço de 2 anos, bem como uma Equipa de Apoio Social, antecipando situações de maior vulnerabilidade «que importa identificar e ajudar a encontrar soluções».

Outra das propostas de Bruno Cunha é um grupo de estudos, que prepare toda a base programática necessária, nomeadamente para as eleições de 2025, a criação do responsável autárquico e do responsável pela política municipal, ajudando ao trabalho desenvolvido pelos vereadores e eleitos na Assembleia Municipal. «Respeito por todos os eleitos e trabalho em articulação» é o que pretende o candidato.

Durante o fórum da passada sexta-feira, que tem nova sessão esta quinta-feira, em Ribeirão, a candidatura de Bruno Cunha, em comunicado, garante que foram vários os militantes que tiveram intervenções «demonstrando o interesse pelo PS e pelo trabalho e ideias desenvolvidas por esta candidatura.

Por exemplo, Márcia Nunes, candidata ao Departamento das Mulheres Socialistas, «demonstrou a importância da igualdade de oportunidades para as Mulheres, sendo cada vez mais importante o trabalho de todas as Mulheres na política Local e no Partido Socialista», pode ler-se em nota de imprensa.