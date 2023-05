Famalicão: BUPI está esta semana em Ribeirão

Estão abertas as inscrições (até 13 de outubro) para as curtas-metragens da 9.ª edição do Ymotion – Festival de Cinema Jovem de Famalicão. O arranque do Festival aconteceu no passado sábado, dia 6 de maio, no Museu Bernardino Machado, em Famalicão, com apresentação dos padrinhos e do júri. Recorde-se que, este ano, o festival é apadrinhado pelos atores Jorge Corrula e Paula Lobo Antunes, tendo a atriz marcado presença na apresentação desta edição.

As expectativas estão altas, até porque «cada vez mais tem havido uma abertura a temas fraturantes», refere Rui Tendinha, comissário do festival. «Cria discussão, o que é bom», acrescenta o comissário, que vê com bons olhos o arrojo das curtas-metragens produzidas pelos jovens cineastas portugueses.

O painel de jurados da competição é composto pelo argumentista e crítico de cinema, Tiago R. Santos, que estará acompanhado por Dalila Carmo (atriz), Daniel Catalão (jornalista e apresentador da RTP), Vicente Alves do Ó (realizador e argumentista), Bruno Caetano (produtor de cinema), Diana Duarte (autora, jornalista e apresentadora de televisão), e Ricardo Leite (realizador).

«(A competição) estimula a criatividade e a auto-superação», referiu a madrinha do festival. Paula Lobo Antunes salienta que o facto de o trabalho ser avaliado e apreciado por profissionais ligados ao cinema é uma forma de obter «algum reconhecimento».

Ao todo, serão oito os prémios atribuídos pelo festival, com natural destaque para o ‘Grande Prémio Joaquim de Almeida’, que será entregue à melhor curta a concurso.

Serão ainda entregues prémios nas categorias de ‘Prémio Escolas Secundárias’ e ‘Prémio Melhor Documentário’, de ‘Prémio Melhor Animação’, ‘Prémio do Público’, e, ainda, prémios para ‘Melhor Interpretação’, ‘Melhor Argumento’ e ‘Melhor Direção de Fotografia’.

A vereadora da Juventude, Luísa Azevedo, acredita que esta edição do festival, organizado desde 2015 pelo Município de Vila Nova de Famalicão, terá um grande sucesso, não só «pela forte adesão que se têm verificado nos últimos anos», mas também «pela qualidade dos trabalhos cinematográficos que vêm sendo apresentados a concurso». Luísa Azevedo reforçou, ainda, que o festival tem vindo a afirmar-se «como uma plataforma de fomento e valorização do cinema jovem produzido em Portugal, servindo de impulso à carreira de jovens cineastas».

Paralelamente à competição, e até 12 de maio, está a decorrer o Ciclo Formativo Ymotion em vários espaços famalicenses, uma dinâmica que a vereadora da Juventude vê como uma «grande aposta», no sentido de munir os jovens de «mais conhecimento e de ferramentas úteis, para que possam seguir uma carreira ligada à sétima arte», e que conta com formadores como Vicente Alves do Ó, Mafalda Salgueiro, Alexandra Guimarães, Gonçalo L. Almeida e Vera Casaca.

A semana principal da 9ª edição do Ymotion realiza-se de 29 de novembro a 2 de dezembro de 2023 na Fundação Cupertino de Miranda, em Vila Nova de Famalicão, e na Fundação Castro Alves, em Bairro, e envolve a projeção das curtas-metragens a concurso, entrega de prémios e homenagem a uma figura emblemática do cinema nacional.

Mais informações sobre a candidatura à competição do Ymotion, e a participação nas sessões do Ciclo Formativo, podem ser obtidas em www.ymotion.org .