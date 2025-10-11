Famalicão: Burlão do multibanco do Louro diz ter devolvido dinheiro, mas vítima desmente

A Cidade Hoje conseguiu chegar ao contacto com o homem apontado como responsável por um esquema de burla na venda de bilhetes de futebol, denunciado há cerca de um mês.

O contacto foi feito por e-mail, onde o alegado burlão afirmou que tudo não passou de um mal-entendido. Garantiu ainda que, no caso relatado pela Cidade Hoje, já teria procedido à devolução dos 200 euros pagos pela vítima. No mesmo contacto, o homem ( que nunca se identificou ) apelou à remoção da reportagem anteriormente publicada.

Contudo, o lesado confirmou à Cidade Hoje um novo contacto por parte do mesmo indivíduo, mas garantiu que o dinheiro não foi devolvido, ao contrário do que o alegado burlão afirmou.

Recorde-se que o caso envolveu a venda de bilhetes para jogos de futebol através da aplicação Telegram, com pagamento feito por MBWay. O burlão chegou a enviar um bilhete digital que se revelou falso e levantou o valor de 200 euros numa caixa Multibanco do Millenium BCP, no Louro, em Famalicão.