Famalicão: BV Famalicão socorrem pessoa idosa com recurso a autoescada

Já é conhecido o cartaz do “Dia do Vila Nova na Cidade”, momento de comunhão entre o FC Famalicão e os adeptos que abre às 10 horas de sábado e prolonga-se até à noite, com a apresentação do plantel principal.

Na Praça D. Maria II, das 10 às 20 horas, há uma fan zone, jogos de futebol na arena, insufláveis, pinturas faciais, table soccer, diversas animações e food truks. Na arena haverá demonstrações de futebol feminino, às 10h30, às 15 e às 17 horas (com jogadoras da equipa principal). As demonstrações de futsal decorrem às 11, 15h30 e 17h30 (com jogadores da equipa principal). No mesmo espaço, às 11h30, 16 e 18 horas há demonstrações da formação.

A apresentação da equipa de futsal está marcada para as 20h30 e, 15 minutos depois, sobe ao palco a equipa de futebol feminino. Por último, a equipa principal mostra-se às 21h45.

Mas neste dia de celebração, às 11h30, há um passeio de bicicletas na cidade, pela equipa de BTT, às 15 horas, torneio de Esports e, duas horas depois, sessão de autógrafos e atuação do DJ Diogo Fonseca.