Famalicão: BV Famalicenses combatem incêndio em Joane

A nova edição do Move-te vai contar com mais de 100 horas de desporto gratuito para todas as faixas etárias. O programa é desenvolvido, desde 2014, pela Câmara Municipal em parceria com as Juntas de Freguesia e ginásios locais. Zumba, pilates, ginástica localizada, treino funcional, body atack, meditação, karaté, crosstraining e danças de salão são algumas das modalidades que vão ser praticadas no Move-te.

Este programa de atividade física inicia-se esta segunda-feira, dia 20 de junho, e vai até 15 de julho. O programa vai contar com 121 aulas, com uma duração de 60 minutos. As sessões vão ser orientadas por técnicos municipais do desporto e pelos ginásios locais que se aliam ao projeto.

As aulas vão desenrolar-se, sobretudo, no Parque da Devesa. O Parque do Quinteiro, em Oliveira S. Mateus, o Parque da Ribeira, em Joane, e o Parque de Lazer Rio Veirão, em Ribeirão, também vão ser o palco de algumas sessões de exercício físico.

O Move-te vai, ainda, chegar à União de Freguesias (UF) de Seide, UF de Ruivães e Novais, UF de Esmeriz e Cabeçudos, UF de Carreira e Bente, UF de Gondifelos, Cavalões e Outiz, UF de Arnoso Santa Maria, Arnoso Sta. Eulália e Sezures, UF de Avidos e Lagoa, UF de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei e às freguesias de Requião, Riba de Ave, Delães, Oliveira Santa Maria, Vermoim, Pedome, Fradelos, Lousado, Castelões, Bairro, Mogege, Vale São Martinho, Brufe e Gavião. Os encontros desportivos, que se vão realizar nestas zonas, são aulas agendadas.

Ao contrário dos anos anteriores, o final desta edição vai ser marcado pela realização de uma caminhada noturna. A prova de dez quilómetros inicia-se às 21h00, no dia 15 de julho, no Parque da Devesa, e vai desenrolar-se até ao Monte de Santa Catarina, seguindo-se o retorno para o parque. A caminhada tem grau de dificuldade média. Os interessados têm de se inscrever no portal Famalicão Desportivo.

O programa do Move-te será atualizado semanalmente no portal www.famalicaodesportivo.com