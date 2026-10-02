No passado fim de semana decorreu a terceira edição do Troféu José Cunha, organizada pelo FC Landim, e que foi ganha pelo Cabeçudense. Este torneio de pré-época de futsal reuniu quatro formações; para além do vencedor, Barrimau, Trofense e o clube organizador.

A par da componente competitiva, o torneio ficou marcado pela inauguração da requalificação do muro exterior do Complexo Desportivo José Cunha, pelo vereador do Desporto, Pedro Oliveira.

Para a direção do clube, a intervenção representa mais uma etapa na valorização e melhoria das instalações, «contribuindo para a dignificação de um espaço que, para além da atividade desportiva, assume também uma importante função de proximidade e utilização pela comunidade».

O clube agradece a todas as equipas participantes, atletas, equipas técnicas, dirigentes, colaboradores, parceiros e público «que contribuíram para o sucesso desta edição», reforçando o compromisso de continuar a valorizar o desporto e a identidade do Futebol Clube Landim.