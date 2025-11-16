Concelho, Sociedade

Famalicão: Cabeçudos ganha novo Multibanco no Parque do Souto

A freguesia de Cabeçudos, em Vila Nova de Famalicão, passou a contar com um novo terminal Multibanco totalmente operacional no Parque do Souto. A instalação do equipamento foi anunciada pela Junta de Freguesia, que destaca a importância deste serviço para residentes e visitantes.

Segundo a autarquia, o novo Multibanco vem reforçar a conveniência local, facilitando o acesso a serviços bancários essenciais e contribuindo para o bem-estar da comunidade. A colocação deste terminal responde a uma necessidade sentida pela população, garantindo maior proximidade e comodidade no dia a dia.

Famalicão: Troço da ciclovia encerrado este sábado começou a ceder

Começou a ceder o piso da ciclovia pertencente ao troço encerrado este sábado, entre as freguesias de Brufe e Louro, em Vila Nova de Famalicão.

O local foi isolado, uma vez que toda a estrutura que o sustentava foi levada pela água. Este domingo, tal como era expectável, o alcatrão começou a ceder.

Apesar dos repetidos avisos, alguns desportistas são avistados a ultrapassar as barreiras de segurança, colocando-se em risco. A população pede uma intervenção urgente, nomeadamente no que diz respeito à sustentação das terras, uma vez que elas continuam a ser levadas, com a força da água da chuva, para ruas adjacentes, já na freguesia do Louro, e a provocar estragos em habitações.

Famalicão: PSD analisa resultados eleitorais

Na noite desta segunda-feira, às 21 horas, a concelhia do Partido Social Democrata reúne em plenário para analisar os resultados eleitorais das autárquicas de outubro passado e outros assuntos de interesse.

O plenário de militantes tem lugar na sede do PSD, na Rua Adriano Pinto Basto.

O partido, coligado com o CDS, manteve a maioria absoluta na Câmara Municipal, com Mário Passos a ser reeleito para um segundo mandato; igual desfecho na Assembleia Municipal, aqui liderada por João Nascimento, do CDS; e voltou a conquistar a esmagadora maioria das juntas de freguesia, seja no âmbito da coligação Mais Ação, Mais Famalicão ou no apoio a alguns movimentos independentes.

Famalicão: Fim de semana só com vitórias

As quatro equipas do FC Famalicão que competem nos campeonatos nacionais tiveram um fim de semana pleno de vitórias.

Os sub-19 venceram em Moreira de Cónegos, por 2-3; os sub-17 goleram, 1-5, a Sanjoanense; os sub-16 levaram a melhor, 0-3, sobre a UD Oliveirense; e aos sub-15 um golo bastou para se imporem sobre o Paços de Ferreira.

A equipa sub-19 soma 26 pontos, ocupa o terceiro lugar e na próxima jornada visita Chaves. Os sub-17, no quinto lugar e 19 pontos, recebem o Leixões na próxima jornada. A equipa sub-15 – quinto lugar e 15 pontos – visita o Taboeira.

Os sub-16, que jogam no nacional da segunda divisão sub-17, lideram a sua série com 22 pontos. Na próxima jornada visitam o União 1919.

Famalicão: Mau tempo causa danos graves e fecha rua em Jesufrei

A forte chuva que se fez sentir nos últimos dias provocou o desabamento da estrada da Rua do Espinhal, na freguesia de Jesufrei, em Famalicão.

Os danos causados pela intempérie deixaram a via completamente intransitável nos dois sentidos, obrigando ao corte imediato do trânsito.

Perante a situação, a Junta de Freguesia de Lemenhe, Mouquim e Jesufrei pede aos moradores que utilizem percursos alternativos até que a circulação possa ser reposta em segurança.

Faltam vacinas da gripe em várias ULS do país

A vacina da gripe de dose elevada, destinada a pessoas com 85 ou mais anos, está em falta em várias Unidades Locais de Saúde em todo o país. A Direção-Executiva do SNS confirma a rutura de stock e atribui a situação à elevada procura registada este ano, bastante superior à da campanha anterior.

As ULS tentaram gerir a escassez através da cedência de doses entre unidades, mas essa solução esgotou-se por já não existirem excedentes. Face ao cenário, foram emitidas orientações para que cada ULS adquira vacinas diretamente aos fornecedores. A Direção-Geral da Saúde reforça que é responsabilidade das ULS assegurar a compra e o acesso à vacinação dos utentes elegíveis.

Ruptura de conduta causa perturbações no abastecimento de água em Famalicão

Uma conduta de abastecimento de água rebentou esta noite na Avenida 25 de Abril, provocando perturbações no fornecimento de água no centro da cidade.

A equipa responsável já se encontra no local a proceder aos trabalhos de reparação. Estima-se que a situação esteja normalizada ainda durante a madrugada deste domingo, informa a autarquia famalicense nas redes sociais.

A população é aconselhada a utilizar a água com moderação até ao restabelecimento completo do serviço.