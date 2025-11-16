Famalicão: Cabeçudos ganha novo Multibanco no Parque do Souto

A freguesia de Cabeçudos, em Vila Nova de Famalicão, passou a contar com um novo terminal Multibanco totalmente operacional no Parque do Souto. A instalação do equipamento foi anunciada pela Junta de Freguesia, que destaca a importância deste serviço para residentes e visitantes.
Segundo a autarquia, o novo Multibanco vem reforçar a conveniência local, facilitando o acesso a serviços bancários essenciais e contribuindo para o bem-estar da comunidade. A colocação deste terminal responde a uma necessidade sentida pela população, garantindo maior proximidade e comodidade no dia a dia.